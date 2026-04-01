No Secret Story 10, aos mãos misteriosas invadem a casa com uma pista misteriosa: um dente e um nariz. Jéssica fica automaticamente em êxtase e regista e teoria do segredo de Sara. Ariana também apostou todas as fichas numa teoria. Veja tudo.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Hilariante! Esta foi a investigação caricata que Jéssica fez para descobrir o segredo de Sara
No Secret Story 10, aos mãos misteriosas invadem a casa com uma pista misteriosa: um dente e um nariz. Jéssica fica automaticamente em êxtase e regista e teoria do segredo de Sara. Ariana também apostou todas as fichas numa teoria. Veja tudo.
- Secret Story
- 1 abr, 18:24
Últimos vídeos
Últimos vídeos
03:54
Hilariante! Esta foi a investigação caricata que Jéssica fez para descobrir o segredo de Sara
1 abr, 18:24
02:07
Bruna Gomes comenta postura de Ariana no jogo: «Encontrou o amor e já está bom»
Há 2h e 36min
04:21
Diogo faz revelação inesperada sobre o futuro com Ariana fora da casa: «Dou-lhe metade do prémio se...»
Há 2h e 38min
04:46
Ao rubro: Jéssica e Sara aproveitam nomeações e criticam fortemente Ariana
Há 2h e 42min
02:10
Cristina Ferreira 'pica' Norberto em direto: e este responde com dança peculiar
Há 2h e 43min
03:43
Última Hora! Eva diz que vai nomear Diogo no futuro e deixa promessa: «Se tu saíres...»
Há 2h e 44min
03:43
Furiosa, Eva põe Diogo em cheque durante as nomeações: «Por mais que eu odeie, custa-me dizer isto...»
Há 2h e 45min
04:40
Chegado a estúdio, Norberto ouve as opiniões implacáveis de Bruna Gomes e Flávio Furtado: e a conversa descamba
Há 2h e 53min
08:54
Combinado? Hugo e Liliana fazem exatamente as mesmas nomeações
Há 2h e 57min
08:28
Prova da imunidade salva concorrente de expulsão e surpreende a casa. Saiba quem é
Há 3h e 7min
02:45
Diogo desfeito em lágrimas no ombro de Ariana: «Mesmo sabendo que não tinha razão»
Há 3h e 20min
04:06
Percentagem esmagadora: Conheça o segundo expulso da noite
Há 3h e 22min
07:04
Segredo de Ariana finalmente revelado: a história por trás vai surpreender
Há 3h e 44min
06:08
Ricardo João atribuiu adjetivos ao triângulo amoroso e deixa o estúdio a rir: «Escorpião!»
Há 3h e 52min
06:08
Ricardo João faz pergunta indiscreta a Cristina Ferreira e leva resposta inesperada: «Namorei muito pouco»
Há 3h e 52min
06:08
Cristina Ferreira e Ricardo João protagonizam momento hilariante no ‘consultório’: «Só ajudo a malta a ser feliz»
Há 3h e 53min