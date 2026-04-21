Hilariante. Jéssica "veste" os colegas a rigor para o primeiro dia como finalistas

No Secret Story 10, os finalistas despertam com a música “We Are the Champions dos Queen” e, Eva e Liliana começam a cantar e dançar pela Casa. Jéssica incentiva os colegas a vestirem-se melhor e arranjarem-se mais pois são finalistas e estão a viver os últimos dias na Casa dos Segredos. No Closet, Jéssica ordena Sara a tirar o fato de treino que, segundo a primeira finalista, “foi a que deu mais trabalho”.

ESCOLHA O VENCEDOR :



ANA - 761 20 20 01

EVA - 761 20 20 07

JÉSSICA - 761 20 20 10

LILIANA - 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

TIAGO - 761 20 20 19

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