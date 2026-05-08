Hilariante. João Ricardo dá saltos de ballet e o resultado é inacreditável

No Secret Story - Desafio Final, vive-se uma manhã de diversão. Afonso e Sara estão a dar uma aula de ballet. E alguns concorrentes são desafiados a saltar. Veja aqui o vídeo.
No Secret Story – Desafio Final, João Ricardo mostra-se muito perto da frase do segredo da semana. Oiça no vídeo.
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LEANDRO – 761 20 20 11