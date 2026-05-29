Hilariante: João Ricardo e Leandro tentam fazer a cama, dentro do mesmo par de calças

No Secret Story - Desafio Final, num divertido momento, João Ricardo e Leandro tentam fazer a cama, dentro do mesmo par de calças, graças a uma consequência da Voz.

rês concorrentes continuam risco esta semana. Afonso estava nomeado e foi o concorrente salvo. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro - 761 20 20 11

Sara - 761 20 20 16

Catarina - 761 20 20 19

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