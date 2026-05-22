No Secret Story - Desafio Final, foi dia de Assalto à Dispensa. Mas, para poderem ter esse privilégio, Leandro teve de enfrentar um difícil desafio. Será que foi bem-sucedido? Veja o vídeo.
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Hilariante! Leandro enfrenta desafio inédito da Voz durante o assalto à dispensa
- Secret Story
- Ontem às 20:00
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