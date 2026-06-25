Horas e horas a picarem-se uns aos outros. Assim está a ser a tarde dos finalistas

No Secret Story - Desafio Final, Os concorrentes vivem os últimos dias dentro da casa. A final é já amanhã, dia 26 de junho. Contudo, os concorrentes têm passado horas e horas a picarem-se uns aos outros. Prova de que não deixam as rivalidades, mesmo com a final à porta.
Já pode votar para salvar o seu favorito. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO ESCOLHA O VENCEDOR:
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
PEDRO JORGE - 761 20 20 15