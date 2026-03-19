Hugo afasta-se de Sara e desabafa com Jéssica: «Ela só consegue olhar para o umbigo dela»

O ambiente na casa do Secret Story 10 começou o dia com tensão. Sara sentiu-se ignorada por Hugo e rapidamente procurou Jéssica para comentar o comportamento do colega, sem imaginar o motivo secreto por trás da atitude.
De manhã, Sara ficou surpreendida ao perceber que Hugo a estava a ignorar e rapidamente comentou a situação com Jéssica. Pouco depois, Jéssica tentou esclarecer o que se passava e Hugo explicou que se sentia magoado. O concorrente revelou que Sara só pensa nela própria e, mesmo depois do conflito com Hélder, que é amigo de Hugo, ela não reconheceu o apoio que recebeu.
Hugo acrescentou que, assim que Sara tirou o fato dos balões, começou a mostrar-se arrogante com ele, levando-o a preferir estar sozinho para se proteger. O que os colegas desconhecem é que Hugo, como agente secreto do público, está apenas a cumprir uma missão dentro do jogo, tornando o seu afastamento estratégico e não pessoal.
O episódio voltou a mostrar como os segredos e estratégias individuais continuam a criar tensão e intriga entre os concorrentes do Secret Story 10.