Hugo atira: «Um homem não se deve gabar daquilo que dá à mulher». Eva não cala revolta: «Não é possível»

No Secret Story 10, Hugo reage às palavras de Diogo e diz que ele não está correto. Eva não cala a revolta com o que ouviu.

Isto acontece após uma gala intensa marcada por uma dupla expulsão. Primeiro, Luzia foi a concorrente expulsa pelos portugueses, numa votação que estava a decorrer desde a passa segunda-feira. Depois, numa votação express apenas durante a gala, Norberto foi o segundo expulso da noite. Houve também uma revelação de segredo, neste caso de Ariana: «Fugi da guerra».

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