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Hugo beija Sara, mas no confessionário admite «Tenho sentimentos pela pessoa lá fora»

No Secret Story 10, depois da conversa ao início da noite, Sara e Hugo voltam a dormir juntos. Hugo tenta dar um beijo a Sara, que vira a cara e pede para ele não insistir, já que tem alguém lá fora. A verdade é que os dois acabam por se beijar. Em confessionário, Hugo diz que é uma amiga especial e gosta de dormir com ela. Sara faz um ultimato e diz-lhe que terá de tomar uma decisão sobre o que realmente quer e, caso não se decida, será a última noite que ficam juntos na mesma cama. Sara avança que quer um homem para casar. Em confessionário, Hugo volta a frisar que tem uma pessoa lá fora e é isso que torna a sua decisão difícil.

Esta semana, há quatro nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

CATARINA – 761 20 20 04
HUGO – 761 20 20 09
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10 

  • Há 2h e 5min
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