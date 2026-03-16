Hugo beija Sara, mas quer vê-la fora da casa: «Preferia que fosses já»

No Secret Story 10, A Sara mostra-se bastante séria após sair do confessionário e assistir a imagens exclusivas. O concorrente justifica que está a jogar, mas pede para a Sara não duvidar daquilo que têm e não deixar que façam dela uma “marioneta”. O Hugo mostra-se revoltado e diz que tem vontade de ir embora. Implacável, a Sara atira que é protagonista por mérito próprio e não por estar com o Hugo. O concorrente insiste que estão a “tentar separar o que está bom” e a Catarina intervém, sentindo que o Hugo está a tentar manipular a Sara. No jardim, o Hugo tenta esclarecer-se com a Sara e o Diogo refere que nunca referiram o nome da concorrente. Já a sós com o Hugo, a Sara revela que “de dia jogam um com o outro e de noite dão miminhos”.
O Hugo confessa que tanto a quer dentro da casa como a quer expulsar. No confessionário, a Sara assume que gosta deste “jogo arriscado” com o Hugo. De volta à conversa, o Hugo admite que vê um futuro com a Sara, mas a concorrente logo corta e diz que isso não existe, deixando o rapaz bastante surpreendido. O Hugo fala da sua estratégia em relação aos grupos e a Sara constata que é um “jogo burro”, já que a Liliana está a ser vista como “vítima”. O Hugo insiste que não está a usar a Sara e a concorrente atira que se o fizer, vai usá-lo também…
Tudo isto acontece após uma gala intensa, na qual a concorrente expulsa foi Catarina. Esta noite, no Especial, será conhecido o novo leque de nomeados.