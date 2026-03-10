Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Hugo “choca” Norberto ao revelar: «Tenho uma pessoa lá fora e não consigo parar de pensar nela»

No Secret Story 10, Hugo choca Norberto ao revelar que terminou tudo o que tinha com Sara por ter outra pessoa fora da casa. 

O público pode apoiar o seu concorrente favorito através da APP oficial do TVI Reality ou das seguintes linhas telefónicas:

Diana Dora – 761 20 20 05
Diogo – 761 20 20 06
Liliana – 761 20 20 12
Sara – 761 20 20 18

No entanto, esta semana traz uma novidade que promete mexer com o jogo. A votação será muito mais curta do que o habitual. Em vez de durar uma semana, a decisão do público acontece apenas ao longo das próximas 24 horas. Já esta terça-feira será conhecido o concorrente expulso da semana.

Dentro da casa, os concorrentes continuam a jogar sem saber deste detalhe. Para eles, trata-se apenas de mais uma semana de nomeações, sem imaginarem que um dos quatro nomeados irá abandonar o jogo já amanhã.

Com o tempo a correr e quatro concorrentes em risco, o destino de um deles será decidido muito mais depressa do que o esperado no Secret Story 10.

 

Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»

Hélder choca com questão a Sara: «Com quantos homens serias capaz de dormir para beneficiar o teu jogo?»
Hélder choca com questão a Sara: «Com quantos homens serias capaz de dormir para beneficiar o teu jogo?»

Pista? Concorrentes ouvem “comboio a passar” e apontam: «É para o segredo do Hélder»
Pista? Concorrentes ouvem “comboio a passar” e apontam: «É para o segredo do Hélder»

Catarina chocada com revelação de Sara sobre Hugo: «Lembrou-se que tem uma situação pendente lá fora»
Catarina chocada com revelação de Sara sobre Hugo: «Lembrou-se que tem uma situação pendente lá fora»

Todos falam disto: Hugo assume «pessoa especial» fora da casa e quer «intensificar essa relação»
Todos falam disto: Hugo assume «pessoa especial» fora da casa e quer «intensificar essa relação»

Luzia confessa: «Sinto-me constrangida com o Hugo (…) não tenho qualquer interesse em falar»
Luzia confessa: «Sinto-me constrangida com o Hugo (…) não tenho qualquer interesse em falar»

Cristina Ferreira confronta Hugo após beijo a Sara: «Não tinha namorada cá fora?» A resposta choca

Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

Sara já sabe que Hugo tem alguém: «Lamentável, era escusado ele ter visto umas imagens para se lembrar»
Sara já sabe que Hugo tem alguém: «Lamentável, era escusado ele ter visto umas imagens para se lembrar»

Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

Nomeações inesperadas no Secret Story 10: quatro concorrentes em risco de expulsão e há uma novidade

Após onda de apoio, Pedro não esconde a emoção: «Recebi imensos comentários positivos»

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Ricardo João ameaça desistir e até pede um Uber. E estas são as imagens

Empresários, profissionais de saúde e até tenentes do exército. Estas são todas as profissões dos concorrentes do Secret Story

Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas

Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso

Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Amor resiste às polémicas. Bárbara Parada celebra conquista ao lado do namorado

Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»

Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado
Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado

«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente
«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente

Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas
Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas

A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

Após importante decisão, Liliana Aguiar quebra o silêncio: "Muito choro, tristeza, nervos e alguma insegurança"

Bárbara Parada sobre pessoa especial: "Durante anos namorou com homens e hoje está noiva de uma mulher"

Francisco Macau assume tristeza e desabafa: "Adoraria, mas não há espaço"

Após momentos de tensão, Liliana Aguiar e Francisco Nunes saem do Dubai

Bruna Gomes abre o coração e recorda: "Tive de escolher"

