Hugo confronta as mulheres da casa: «Se tenho que me satisfazer em duas semanas, vou fazê-lo»

O ambiente voltou a aquecer no Secret Story 10. Depois de saber que Ana e Luzia terão comentado a sua relação com Sara, Hugo não escondeu o desagrado e decidiu confrontar as colegas, deixando ainda um aviso. Segundo o concorrente, as duas colegas terão estado reunidas no quarto a comentar a relação entre ambos, algo que não caiu bem ao jovem. Ao tomar conhecimento da conversa, Hugo decidiu enfrentar diretamente Ana e Luzia para esclarecer a situação. Deixou claro que não gostou de saber que o seu nome e a sua proximidade com Sara estavam a ser discutidos pelas colegas.

Além disso, Hugo acabou por deixar um aviso às duas concorrentes, demonstrando que não pretende que o assunto continue a ser tema de conversa dentro da casa. Admitiu ainda estar particularmente triste com Ana, mostrando que a situação acabou por afetar a relação entre ambos dentro do jogo.

Segredo descoberto? Diogo fica nervoso após pista reveladora: «Ele foi carregar e vai acertar»

As paredes têm ouvidos! Nova pista deixa a casa caótica: «Isto é para um casal»
As paredes têm ouvidos! Nova pista deixa a casa caótica: «Isto é para um casal»

Ariana atira: «Se eu tivesse alguém aqui na casa não ia andar a abraçar as pessoas»
Ariana atira: «Se eu tivesse alguém aqui na casa não ia andar a abraçar as pessoas»

João e Ariana falam na hipótese de Diogo ter alguém na casa e ela confessa: «Ia ficar muito desconfortável»
João e Ariana falam na hipótese de Diogo ter alguém na casa e ela confessa: «Ia ficar muito desconfortável»

Jéssica e Sara falam de Hugo: «Ele é que se foi lá deitar, tem de assumir a responsabilidade»
Jéssica e Sara falam de Hugo: «Ele é que se foi lá deitar, tem de assumir a responsabilidade»

João para Diogo: «É algo relacionado com o teu segredo, achas que estás a jogar bem»
João para Diogo: «É algo relacionado com o teu segredo, achas que estás a jogar bem»

Com 19% dos votos, esta é a concorrente expulsa do Secret Story 10

Hélder comenta sinal de consentimento: «Temos de ter noção. Temos de nos controlar»

Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas

Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso

Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher

A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»

Dinâmica da carapuça faz o clima ferver e estes concorrentes perderam a cabeça

«Bomba»: Missão hilariante de Luzia mete a casa toda a mexer

