Hugo confronta as mulheres da casa: «Se tenho que me satisfazer em duas semanas, vou fazê-lo»

O ambiente voltou a aquecer no Secret Story 10. Depois de saber que Ana e Luzia terão comentado a sua relação com Sara, Hugo não escondeu o desagrado e decidiu confrontar as colegas, deixando ainda um aviso. Segundo o concorrente, as duas colegas terão estado reunidas no quarto a comentar a relação entre ambos, algo que não caiu bem ao jovem. Ao tomar conhecimento da conversa, Hugo decidiu enfrentar diretamente Ana e Luzia para esclarecer a situação. Deixou claro que não gostou de saber que o seu nome e a sua proximidade com Sara estavam a ser discutidos pelas colegas.
Além disso, Hugo acabou por deixar um aviso às duas concorrentes, demonstrando que não pretende que o assunto continue a ser tema de conversa dentro da casa. Admitiu ainda estar particularmente triste com Ana, mostrando que a situação acabou por afetar a relação entre ambos dentro do jogo.