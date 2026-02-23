Hugo deixa casa em alvoroço ao revelar: «Desde miúdo que sei quem é o Hélder, namorou com…»

No Secret Story 10, Hugo deixa a casa em alvoroço ao fazer uma confissão inesperada sobre Hélder. O concorrente confessa que já conhecia o colega e que sabe até com quem namorou.

A história do Secret Story entra numa nova fase com a estreia da décima edição. Depois de dez temporadas marcantes, o reality show apresenta uma Casa totalmente renovada, reinventada após uma transformação profunda que promete surpreender concorrentes e telespectadores.

O icónico espaço onde nasceram segredos, alianças e confrontos foi alvo de uma remodelação integral. O resultado é uma Casa moderna, impactante e cheia de elementos inesperados, pensada para potenciar o suspense e intensificar a experiência do jogo.

Nesta nova edição, cada divisão assume-se como um destino diferente, cada ambiente proporciona uma vivência única e cada detalhe esconde pistas que podem influenciar estratégias. A Casa transforma-se num cenário dinâmico, quase vivo, que acompanha e condiciona o percurso dos participantes.

Mais do que um espaço físico, a Casa torna-se protagonista. Observa os movimentos dos concorrentes, reage às suas decisões e interfere na narrativa do jogo. Há elementos surpreendentes espalhados pelos vários recantos, desde estruturas misteriosas que revelam segredos até passagens ocultas que podem mudar o rumo da competição.

O Secret Story 10 promete, assim, uma experiência inédita, onde os concorrentes competem entre si, mas também enfrentam um novo e imprevisível adversário: a própria Casa.