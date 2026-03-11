Hugo dispara para Sara: «Precisas mais de mim do que eu de ti»

A tensão aumentou no Secret Story 10 após o Especial desta semana. Hugo decidiu confrontar Sara sobre as imagens que viu no confessionário e confessou não compreender por que motivo a concorrente acredita que a aproximação entre ambos possa ser interpretada como jogo.

Durante a conversa, o concorrente acabou por revelar que tem sentimentos por alguém fora da casa, uma confissão que deixou Sara bastante desiludida. Hugo explicou que não estava à espera de se deixar levar pela atração que sente por ela dentro do reality show e garantiu que, por isso, nunca encarou a aproximação entre os dois como estratégia. Perante a situação, ambos concordaram em travar a proximidade que vinham a desenvolver. Sara avisou que a sua postura poderá mudar e, no confessionário, foi clara ao afirmar que não terá problemas em enfrentar o colega. «Se tiver de bater de frente, será sem dó nem piedade», garantiu.

Ainda assim, a distância entre os dois parece difícil de manter. Mais tarde, já deitados, Sara voltou a dirigir-se a Hugo e pediu-lhe que lhe aquecesse os pés, num momento que voltou a levantar dúvidas sobre o rumo desta relação.

Na manhã seguinte, Sara desabafou com João sobre tudo o que aconteceu. A concorrente contou que ficou a saber que Hugo tem sentimentos por uma pessoa fora da casa e mostrou-se apreensiva com a situação. Sentindo-se enganada, Sara acusou o colega de ter mentido, uma vez que na noite anterior lhe teria garantido que não tinha ninguém cá fora. Revoltada, admitiu que detesta sentir que está a fazer “figura de palhaça”, mas fez questão de sublinhar que está agora mais forte do que nunca.

Pouco depois, também Jéssica acabou por chamar Hugo à atenção. O concorrente tentou justificar-se, afirmando que nem sempre pode contar tudo sobre a sua vida pessoal dentro do jogo.