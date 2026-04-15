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Hugo diz a Tiago que ele foi a gota de água de Ricardo João

No Secret Story, Hugo insiste que Tiago é um dos culpados da desistência de Ricardo João. O concorrente argumenta que uma escolha de Tiago deixou Ricardo João em fúria e que isso foi a gota de água final.

João Ricardo desistiu no Especial desta quarta-feira, dia 15 de abril.

Veja o vídeo. 

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

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ANA – 761 20 20 01
DIOGO – 761 20 20 06
EVA – 761 20 20 07
LILIANA – 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18

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