Hugo diz a Tiago que ele foi a gota de água de Ricardo João

No Secret Story, Hugo insiste que Tiago é um dos culpados da desistência de Ricardo João. O concorrente argumenta que uma escolha de Tiago deixou Ricardo João em fúria e que isso foi a gota de água final.
João Ricardo desistiu no Especial desta quarta-feira, dia 15 de abril.
Veja o vídeo.
Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.
Vote para salvar o seu preferido:
ANA – 761 20 20 01
DIOGO – 761 20 20 06
EVA – 761 20 20 07
LILIANA – 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18