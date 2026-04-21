No “Dois às 10”, recebemos Hugo, o concorrente expulsa ontem do “Secret Story 10”. Após várias semanas intensas dentro da casa mais vigiada do país, o ex-concorrente fala sobre a sua passagem no reality show que acabou a poucos dias da grande final.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Hugo diz ter passado por um “choque” esta noite depois de sair do “Secret Story 10”
- Dois às 10
- Hoje às 11:48
Últimos vídeos
Últimos vídeos
03:33
Hugo diz ter passado por um “choque” esta noite depois de sair do “Secret Story 10”
Hoje às 11:48
06:52
«Esgotas-te a ti própria»: Sara e Liliana de «costas voltadas»
Há 22 min
06:14
Ana provoca Liliana durante a dinâmica e o clima explode
Há 28 min
09:28
«És insuportável»: Liliana e Jéssica discutem aos berros durante a dinâmica do "Eu nunca"
Há 36 min
01:15
Inédito. Tiago provoca Eva em relação ao jantar a dois fora da casa
Há 38 min
02:39
«Não vou deixar de ser justo»: Tiago posiciona-se contra Jéssica e Sara
Há 44 min
01:33
Eva aceita convite especial de Tiago, mas impõe condição de peso. E este responde à letra
Há 1h e 40min
05:51
Tiago aposta todas as fichas e faz convite a Eva para o futuro: «Temos sempre tempo...»
Há 1h e 44min
08:12
«Não se posiciona»: Jéssica passa-se com Tiago e o motivo está relacionado com Liliana
Há 1h e 56min
12:59
Ana acusa Eva de falta de reação ao "triângulo". Esta é a explicação da concorrente
Há 1h e 58min
10:06
Eva elogia Tiago e recebe declaração especial. O momento é emocionante
Há 2h e 17min
01:42
Tiago abre o coração a Eva: «É aquilo que eu quero para a minha futura mulher»
Há 2h e 17min
12:18
Jéssica e Sara «perdem a cabeça» com Liliana e o clima ferve. O famoso vestido volta a ser tema
Há 2h e 19min
07:29
Sara declara-se a esta concorrente e faz uma revelação inédita
Há 2h e 36min
01:47
Liliana faz revelação a Eva: «Sei quem escreveu o teu mexerico e do João»
Há 2h e 46min
02:49
Ana critica Liliana: «Deixa-me tão triste...»
Há 2h e 53min