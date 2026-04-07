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Hugo é frontal com Sara: «Não quero uma ligação de amor»

No Secret Story 10, Hugo tem uma conversa em privado com Sara, em que é frontal com a amiga especial. Decidiu por um fim na proximidade de ambos, escolhendo ir dormir para outra cama.

Recorde-se que esta semana há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. Vote para salvar:

ANA – 761 20 20 01
ARIANA – 761 20 20 02
JÉSSICA – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 12

Continue a acompanhar tudo o que se passa na casa mais vigiada do País ao minuto no site do Secret Story e no TVI Reality

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