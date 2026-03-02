Hugo e Hélder pedem desculpa a Pedro depois de imagens polémicas: «Não merecias...»

A gala do Secret Story 10 ficou marcada pela revelação do segredo de Pedro e por um momento de controvérsia envolvendo uma piada feita por Hugo, que gerou críticas e pedidos de esclarecimento.

Na sequência das imagens mostradas na gala, Hugo decidiu procurar João para esclarecer o contexto da sua intervenção. Durante a conversa, João reconheceu que, apesar de acreditar que o colega não tem intenções preconceituosas, considera que determinadas piadas não devem ser feitas num programa com grande exposição pública.

O concorrente sublinhou que há responsabilidade nas palavras, sobretudo quando estão milhares de pessoas a acompanhar o formato e a reagir aos comportamentos exibidos.

Mais tarde, já sem a presença de Hugo, João comentou com Eva que, caso o colega fique nomeado, poderá enfrentar uma possível expulsão, demonstrando que o episódio poderá ter impacto direto na perceção do público.

Entretanto, Hélder aproximou-se de Pedro para pedir desculpa por ter rido da piada feita por Hugo. O concorrente aproveitou também para reforçar o pedido de desculpa junto da família de Pedro, reconhecendo que a reação pode ter sido interpretada como desadequada.

Com esclarecimentos, arrependimentos e análises sobre as consequências no jogo, o clima na Casa mantém-se sensível, num momento em que cada atitude pode influenciar o futuro dos concorrentes.