Hugo e Jéssica têm forte suspeita sobre o segredo de Ariana e está relacionada com a casa de banho do quarto New York

No Secret Story 10, na casa de banho do quarto NY, a Jéssica e o Hugo observam a imagem do Táxi na parede e teorizam sobre o possível segredo da Ariana. A dupla acredita que a concorrente nasceu num táxi, a caminho da maternidade. Em confessionário, a Jéssica partilha a sua teoria. Na casa, surge mais uma pista no holograma e, vendo a estátua de David, surgem questões sobre o órgão sexual do detentor do segredo. No quarto NY, a Luzia teoriza e a Jéssica não perde a oportunidade para ouvir atrás da porta.

Esta semana quatro concorrentes estão nomeados e vão a votações para SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

HUGO – 761 20 20 09

LUZIA – 761 20 20 13

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