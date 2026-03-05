Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Hugo e Ricardo João entram em picardia: «Ainda não percebi o que tens a ver com isso?»

No Secret Story 10, ao discutirem dinâmica Hugo e Ricardo João entram em picardia e trocam bocas: «Ainda não percebi o que tens a ver com isso?»

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
PEDRO – 761 20 20 15
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!

Diogo pondera desistir? Namorada fica em choque com revelação dramática
Poucos minutos bastaram. Beijos na boca e lençóis a ondular entre Norberto e Catarina
Ao rubro: Hugo acusa Ariana de falsidade e confronto aquece a Casa
Tudo em pratos limpos: Hugo e Sara fazem as pazes
A ferver: Diogo tira a roupa, faz strip a Ariana e a namorada assiste a tudo
Ricardo João acha Catarina bonita, mas prefere pensar do 'harém' de fãs que pensa ter
Viralizou com anúncio da gravidez. Agora revela o sexo do bebé e é inesperado: «Parece que me enganei»

Hoje às 15:09
Gritos sem fim! Vânia Sá mostra momento de pânico com a filha bebé: «Ai meu Deus, Leonor!»

Há 3h e 59min
Carina Ferreira vai ser mãe pela primeira vez

13 jan, 09:41
Fazia swing e tinha três namoradas quando entrou no Secret Story. Hoje só tem olhos para uma mulher

Hoje às 10:53
Lembra-se de Rúben Nave? Há 13 anos participou no Secret Story, agora é capaz de não o reconhecer

Hoje às 10:45
Xana Carvalho mostra antes e depois e deixa um grito de revolta: «A obesidade não se combate com humilhação»

Há 2h e 15min
Abalou, mas não o venceu! Saiba o momento mais difícil de Rui Freitas na base da 1ª Companhia

Há 3h e 5min
Não sabe o que fazer para o jantar? Cristina Ferreira mostra-lhe como fazer um brilharete num minuto

Há 3h e 9min
Pesquisas disparam no Google. Há uma pergunta que todos fazem sobre João

Há 3h e 28min
Gritos sem fim! Vânia Sá mostra momento de pânico com a filha bebé: «Ai meu Deus, Leonor!»

Há 3h e 59min
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Ontem às 18:40
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas

Ontem às 00:20
Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky
Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky

2 mar, 19:46
Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam
Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam

2 mar, 19:43
À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

28 fev, 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

27 fev, 19:15
Xana Carvalho mostra antes e depois e deixa um grito de revolta: «A obesidade não se combate com humilhação»

Há 2h e 15min
Abalou, mas não o venceu! Saiba o momento mais difícil de Rui Freitas na base da 1ª Companhia

Há 3h e 5min
Gritos sem fim! Vânia Sá mostra momento de pânico com a filha bebé: «Ai meu Deus, Leonor!»

Há 3h e 59min
Vânia Sá vive momento de aflição com a filha Leonor
Vânia Sá vive momento de aflição com a filha Leonor

Hoje às 15:54
De luto e devastada, comentadora do Secret Story faz partilha arrepiante: «Hoje foi por ti»

Hoje às 15:52
De luto e devastada, comentadora do Secret Story faz partilha arrepiante: «Hoje foi por ti»

Hoje às 15:52
Katia Aveiro mostra foto nunca antes vista de quando pesava 118 kgs: e a transformação física impressiona

Hoje às 15:18
Francisco Monteiro "obrigado" a pagar milhares de euros após ser vítima de burla: «Farto de ser roubado»

Hoje às 12:24
Segundo filho? Maria Botelho Moniz surpreende com revelação inédita

Hoje às 11:25
Completamente fora de si. Diogo "explode" após receber nomeação direta: «Só me apetece partir tudo»

Hoje às 10:43
"É um desejo dos dois": Solange Tavares e Nelson Fernandes fazem revelações sobre o casamento

Hoje às 14:12
Marta Cardoso explica invulgar decisão: "Não me fazem falta"

Hoje às 09:34
Francisco Monteiro não cala a revolta: "Soluções? Pagar 1500 euros. Estou farto de ser roubado"

Hoje às 09:05
Ser novamente mãe? Maria Botelho Moniz responde e deixa garantia!

Hoje às 08:16
Marcia Soares faz confidência que envolve Francisco Monteiro: "Estou mesmo muito orgulhosa"

Ontem às 19:11
