Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Hugo emociona-se ao falar de «saudade»: «Quero muito um abraço do meu pai»

Durante o Última Hora do Secret Story 10, os concorrentes foram surpreendidos com 'presentes' vindos do exterior. Mas não sem antes de fazer em partilhas muito pessoais. Veja as confissões de Hugo.
 

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Emotivo. Concorrentes recebem presentes da família e ninguém conseguiu conter as lágrimas
03:24

Emotivo. Concorrentes recebem presentes da família e ninguém conseguiu conter as lágrimas

19:33
Sozinha, Eva desabafa sobre as saudades de casa. Em simultâneo, Ana 'corta na casaca' da concorrente
02:07

Sozinha, Eva desabafa sobre as saudades de casa. Em simultâneo, Ana 'corta na casaca' da concorrente

19:29
Caos instalado. Diogo 'explode' contra Eva: «Pobre e mal agradecida. Estou farto de ver a cara dela!»
04:32

Caos instalado. Diogo 'explode' contra Eva: «Pobre e mal agradecida. Estou farto de ver a cara dela!»

19:25
«Foi embora para não explodir contigo»: Sara culpa Tiago pela desistência de Ricardo João e o caos instala-se
05:46

«Foi embora para não explodir contigo»: Sara culpa Tiago pela desistência de Ricardo João e o caos instala-se

19:15
Ana e Tiago 'pegam-se' e esta exalta-se e puxa Eva para a discussão: «Leva-a ao altar!»
05:46

Ana e Tiago 'pegam-se' e esta exalta-se e puxa Eva para a discussão: «Leva-a ao altar!»

19:10
Marcante. Ana fala do filho e deixa Liliana e Sara em lágrimas
01:40

Marcante. Ana fala do filho e deixa Liliana e Sara em lágrimas

18:48
Mais Vídeos

Mais Vistos

Desfeita e a implorar por amor: As imagens emotivas do momento em que Diogo acaba o namoro com Eva

Desfeita e a implorar por amor: As imagens emotivas do momento em que Diogo acaba o namoro com Eva

25 mar, 10:06
Mãe de Diogo implacável com Eva: «Nunca ajudou numa despesa, arrumou uma louça, lavou uma roupa»

Mãe de Diogo implacável com Eva: «Nunca ajudou numa despesa, arrumou uma louça, lavou uma roupa»

Hoje às 15:58
Ricardo João anuncia desistência e deixa casa em suspenso. Veja todas as reações 

Ricardo João anuncia desistência e deixa casa em suspenso. Veja todas as reações 

Ontem às 22:37
Popularidade: Sem Ariana na casa, quem ocupa o último lugar do ranking? Veja os resultados

Popularidade: Sem Ariana na casa, quem ocupa o último lugar do ranking? Veja os resultados

Hoje às 15:21
Aconteceu ontem no Secret Story e deixou Francisco Monteiro incrédulo: O momento que poucos repararam

Aconteceu ontem no Secret Story e deixou Francisco Monteiro incrédulo: O momento que poucos repararam

Hoje às 10:59
Ver Mais

Notícias

Química inegável? Nova interação entre Soraia Sousa e o instrutor Joaquim está a dar que falar

Química inegável? Nova interação entre Soraia Sousa e o instrutor Joaquim está a dar que falar

Há 1h e 17min
As revelações bombásticas da mãe de Diogo: «Ele tentou inúmeras vezes terminar e ela fazia com que ele voltasse»

As revelações bombásticas da mãe de Diogo: «Ele tentou inúmeras vezes terminar e ela fazia com que ele voltasse»

Há 2h e 11min
É oficial! Big Brother Verão está de volta à TVI. E com inscrições abertas

É oficial! Big Brother Verão está de volta à TVI. E com inscrições abertas

Há 3h e 10min
Catarina soma elogios nas redes sociais. E há um detalhe que salta à vista

Catarina soma elogios nas redes sociais. E há um detalhe que salta à vista

Há 3h e 36min
Mãe de Diogo implacável com Eva: «Nunca ajudou numa despesa, arrumou uma louça, lavou uma roupa»

Mãe de Diogo implacável com Eva: «Nunca ajudou numa despesa, arrumou uma louça, lavou uma roupa»

Hoje às 15:58
Ver Mais Notícias

Opinião

Ariana comenta relação Tiago e Eva. E expõe conversa privada 'bombástica': «Ele disse-me que...»

Ariana comenta relação Tiago e Eva. E expõe conversa privada 'bombástica': «Ele disse-me que...»

14 abr, 20:16
Bruna Gomes implacável com Ariana: «Do lugar onde uma mulher sai a chorar, dificilmente a próxima vai sair a sorrir»

Bruna Gomes implacável com Ariana: «Do lugar onde uma mulher sai a chorar, dificilmente a próxima vai sair a sorrir»

13 abr, 00:49
«Tu fugiste de uma guerra e foste entrar numa outra»: De lágrima no olho, Flávio Furtado dá opinião a Ariana

«Tu fugiste de uma guerra e foste entrar numa outra»: De lágrima no olho, Flávio Furtado dá opinião a Ariana

13 abr, 00:45
«Gostava de ter a Eva como nora?»: Mãe de Tiago deixa tudo “em pratos limpos”

«Gostava de ter a Eva como nora?»: Mãe de Tiago deixa tudo “em pratos limpos”

12 abr, 23:40
«O ranço que eles criaram pela Liliana foi totalmente desproporcional»: Bruna Gomes crítica “ataques” a concorrente

«O ranço que eles criaram pela Liliana foi totalmente desproporcional»: Bruna Gomes crítica “ataques” a concorrente

12 abr, 22:19
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Diogo confirma que está a fazer tudo para fazer a Eva vencedora. Veja as imagens
01:35

Diogo confirma que está a fazer tudo para fazer a Eva vencedora. Veja as imagens

13 abr, 10:14
Após expulsão, foi assim que Ariana foi recebida em estúdio
04:09

Após expulsão, foi assim que Ariana foi recebida em estúdio

13 abr, 00:45
Diogo fala pela primeira vez após expulsão de Ariana
01:42

Diogo fala pela primeira vez após expulsão de Ariana

13 abr, 00:16
Liliana usou ou não Eva no apelo ao voto? As imagens não mentem e geram burburinho na casa
03:58

Liliana usou ou não Eva no apelo ao voto? As imagens não mentem e geram burburinho na casa

12 abr, 22:01
Exclusivo: Norberto traz novidades sobre história com Catarina. E já há data para desenvolvimentos
02:34

Exclusivo: Norberto traz novidades sobre história com Catarina. E já há data para desenvolvimentos

9 abr, 19:53
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Química inegável? Nova interação entre Soraia Sousa e o instrutor Joaquim está a dar que falar

Química inegável? Nova interação entre Soraia Sousa e o instrutor Joaquim está a dar que falar

Há 1h e 17min
As revelações bombásticas da mãe de Diogo: «Ele tentou inúmeras vezes terminar e ela fazia com que ele voltasse»

As revelações bombásticas da mãe de Diogo: «Ele tentou inúmeras vezes terminar e ela fazia com que ele voltasse»

Há 2h e 11min
É oficial! Big Brother Verão está de volta à TVI. E com inscrições abertas

É oficial! Big Brother Verão está de volta à TVI. E com inscrições abertas

Há 3h e 10min
Catarina soma elogios nas redes sociais. E há um detalhe que salta à vista

Catarina soma elogios nas redes sociais. E há um detalhe que salta à vista

Há 3h e 36min
A Beleza invejável de Catarina faz furor fora do Secret Story. Veja as melhores fotos da ex-concorrente

A Beleza invejável de Catarina faz furor fora do Secret Story. Veja as melhores fotos da ex-concorrente

Há 3h e 45min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Última Hora! Ricardo João desiste do Secret Story 10 e a casa fica em choque total: Veja todas as reações

Última Hora! Ricardo João desiste do Secret Story 10 e a casa fica em choque total: Veja todas as reações

Ontem às 22:39
Ricardo João anuncia desistência e deixa casa em suspenso. Veja todas as reações 

Ricardo João anuncia desistência e deixa casa em suspenso. Veja todas as reações 

Ontem às 22:37
Ataque de ciúmes? Diogo tem lanche a sós com Eva... mas lança farpa: «Enganou-se, deve ser o Tiago»
01:27

Ataque de ciúmes? Diogo tem lanche a sós com Eva... mas lança farpa: «Enganou-se, deve ser o Tiago»

Ontem às 19:20
Catarina Miranda e Afonso Leitão estão separados? A foto que põe um ponto final nas especulações

Catarina Miranda e Afonso Leitão estão separados? A foto que põe um ponto final nas especulações

Ontem às 18:25
Quase dois milhões de views em menos de 24 horas: Isto foi o que Tiago disse a Eva e que deixou uma legião de fãs eufórica

Quase dois milhões de views em menos de 24 horas: Isto foi o que Tiago disse a Eva e que deixou uma legião de fãs eufórica

Ontem às 17:51
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Surpresa: "Big Brother Verão" está de regresso à TVI... mas desta vez você pode entrar!

Surpresa: "Big Brother Verão" está de regresso à TVI... mas desta vez você pode entrar!

Há 3h e 45min
De regresso (por uns dias), Soraia Moreira mostra emotivo reencontro com Daniel Guerreiro: veja o vídeo!

De regresso (por uns dias), Soraia Moreira mostra emotivo reencontro com Daniel Guerreiro: veja o vídeo!

Hoje às 11:03
Francisco Monteiro radiante com notícia: "Amei"

Francisco Monteiro radiante com notícia: "Amei"

Ontem às 17:19
Em sofrimento, ex-concorrente do Big Brother faz desabafo emotivo: «Estou cansada de fingir»

Em sofrimento, ex-concorrente do Big Brother faz desabafo emotivo: «Estou cansada de fingir»

Ontem às 14:57
Em emotivo vídeo, Sandrina Pratas assume luta contra depressão: "Perdi uma parte de mim"

Em emotivo vídeo, Sandrina Pratas assume luta contra depressão: "Perdi uma parte de mim"

Ontem às 12:43
Ver Mais Outros Sites