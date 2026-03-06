Hugo faz aviso a Sara: «A Ariana levou barra minha, e agora vais ficar com rancor...»

No Secret Story 10, Hugo tenta esclarecer tudo com Sara, depois de esta se mostrar «desiludida» ao ver imagens do concorrente a falar mal dela. O colega acaba por dizer que Ariana está a tentar virá-los um contra o outro por causa de uma «barra» que levou.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!