No Secret Story 10, em conversa com Diogo, Hugo implacável com postura de Eva ao longo do jogo: «Quero ser traído».
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Hugo implacável com postura de Eva ao longo do jogo: «Quero ser traído»
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