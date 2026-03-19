No Secret Story 10, Hugo mostra-se muito indignado com as atitudes de Sara. Ao sentir-se injustiçado e triste, Hugo diz tudo o que pensa a Jéssica e não poupa críticas à postura da concorrente.
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Hugo implacável com Sara: «Quero espaço. (...) Ela só sabe olhar para o próprio umbigo»
- Secret Story
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