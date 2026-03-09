Hugo lança farpa: «Pelo menos eu não vou para a cama cochichar sobre os outros»

Uma dinâmica improvisada entre os concorrentes do Secret Story 10 cabou por criar um momento de tensão dentro da casa. Durante um jogo de indiretas, Hugo lançou uma frase que rapidamente chamou a atenção dos colegas.

O ambiente de tédio dentro da casa do Secret Story 10 levou os próprios concorrentes a criar uma dinâmica para passar o tempo. A ideia partiu de Jéssica, que sugeriu um jogo de indiretas, conhecido entre os participantes como o jogo do «pelo menos». A proposta consistia em cada concorrente completar uma frase começada por «Pelo menos…», aproveitando o momento para lançar pequenas farpas ou provocações aos colegas.

A dinâmica começou num tom de brincadeira, com comentários que arrancaram algumas gargalhadas entre os concorrentes. No entanto, à medida que o jogo avançava, algumas frases começaram a gerar maior desconforto dentro da casa. Foi nesse contexto que Hugo decidiu entrar na dinâmica com uma frase que rapidamente captou a atenção de todos: «Pelo menos eu não vou para a cama cochichar sobre os outros». Apesar de não ter apontado diretamente a ninguém, o comentário levantou suspeitas entre os colegas e deixou o ambiente momentaneamente mais pesado.

O jogo, que tinha começado como uma forma leve de quebrar a rotina dentro da casa, acabou por dar origem a um momento de tensão entre os concorrentes.