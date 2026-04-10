Hugo passa-se com atitude de Ana: «É mesmo nojenta»

Um simples momento de lazer acabou por gerar mais um clima de tensão no Secret Story 10, desta vez entre Ana e Hugo, com troca de críticas e palavras duras.

Tudo começou quando Ana pediu umas meias a Hugo durante um momento descontraído. No entanto, assim que as recebeu, comentou que estas cheiravam mal, o que não foi bem recebido pelo colega.

Perante a reação, Hugo pediu imediatamente as meias de volta e, já sem a presença de Ana, mostrou-se incomodado com a atitude, chegando a apelidá-la de “nojenta” e a lançar críticas à colega.

Minutos depois, ao ver Hugo entrar no quarto, Ana voltou a aproximar-se e pediu novamente umas meias. Desta vez, o concorrente não hesitou em recusar, reagindo de forma direta e afirmando que “é preciso ter lata”, deixando claro o desconforto com a situação.

Mais um episódio que mostra como, dentro da casa, até os gestos mais simples podem rapidamente transformar-se em momentos de conflito.

