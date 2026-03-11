Hugo passa-se com Sara: «Agora sou eu a falar!»

O ambiente voltou a aquecer no Secret Story 10. Depois de, durante o Especial de ontem, perceber que Hugo tem alguém especial fora da casa, Sara mostrou-se profundamente afetada com a situação. A concorrente ficou visivelmente abalada com a revelação e, ao longo do dia, acabou por explodir perante os colegas. Sara garantiu que, se soubesse da existência dessa pessoa na vida de Hugo, nunca teria permitido que a aproximação entre os dois acontecesse. Segundo a jovem, a informação mudou completamente a forma como olha para a relação que estavam a construir dentro da casa mais vigiada do país.

Com os ânimos exaltados, o episódio voltou a mostrar que a relação entre os concorrentes continua a gerar polémica e promete trazer novos desenvolvimentos nos próximos dias dentro do Secret Story 10.

