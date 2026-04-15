Hugo pede justificações a Tiago: «Ele tem de ser leal a uma amiga de duas semanas ou a um amigo de oito semanas?»

No Secret Story, vive-se um clima tenso após a desistência de Ricardo João. Hugo pede justificações a Tiago e fala em Lealdade. O concorrente quer saber porque é que a amizade de duas semanas com Eva é mais importante do que uma amizade (com ele) de oito semanas.

Veja o vídeo.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18