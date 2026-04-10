Hugo perde as estribeiras com Jéssica: «És uma ingrata! É o que tu és»

Depois de descobrirem uma pista relacionada com o segredo de Ariana, Liliana e Jéssica decidiram partilhar a informação com Eva. A situação intensificou-se quando Jéssica chamou Hugo para também tomar conhecimento do que tinham descoberto.

No entanto, a confiança rapidamente foi posta à prova. Sem hesitar, Hugo contou tudo a Diogo, que reagiu com cautela, afirmando apenas que o segredo envolve muitas pessoas e que a Europa pode ser excluída da equação. Determinando avançar no jogo, Hugo dirigiu-se ao confessionário para registar a sua aposta sobre o segredo.

A atitude não caiu bem junto de Jéssica, que ficou visivelmente revoltada ao saber que Hugo tinha partilhado a informação. A concorrente acusou-o de agir de forma egoísta, afirmando que este só pensa no seu próprio umbigo. Hugo defendeu-se, garantindo que não traiu a confiança de ninguém. Ainda assim, Jéssica manteve a sua posição, sublinhando que, pelo menos para com ela, houve uma quebra de confiança, aumentando a tensão entre ambos.

Mais tarde, Hugo tentou conversar com Jéssica, mas a concorrente recusou qualquer diálogo. Foi nesse momento que Liliana percebeu que Jéssica já lhe tinha contado o que aconteceu anteriormente.

A situação agravou-se pouco depois, quando Hugo se mostrou visivelmente revoltado com a atitude da amiga, chegando a apelidá-la de “ingrata” e “egoísta”. Apesar das tentativas de Sara para acalmar os ânimos, o concorrente manteve-se firme, afirmando que Jéssica já não precisa de lhe dirigir a palavra e reforçando que sempre foi leal para com ela.

Mais tarde, a tensão aumentou ainda mais quando Hugo entrou em confronto direto com Liliana. Durante a discussão, afirmou que não lhe deve qualquer lealdade e que não quer manter qualquer tipo de relação com a colega.

Sara voltou a intervir, tentando travar o conflito e aconselhando Hugo a não gastar energia com situações que considera desnecessárias. Ainda assim, o concorrente acabou por se exaltar, acusando Liliana de ser uma “provocadora”, num momento que voltou a deixar o ambiente pesado dentro da casa.

