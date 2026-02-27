Hugo preocupado por se ter descontrolado com Luzia e concorrente fala de «golpe baixo»

Após o Especial do Secret Story 10, Hugo mostra-se preocupado por se ter descontrolado ao criticar duramente Luzia em pleno direto. A concorrente desabafa com Ricardo João e diz que Hugo é maldoso. No confessionário, Luzia desaba e garante que “o Hugo está na sua mira”.

Há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu preferido para que ele permaneça na casa através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

LUZIA – 761 20 20 13

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

RICKY – 761 20 20 17

SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10!