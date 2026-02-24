Hugo queixa-se no confessionário das atitudes dos colegas e fala em limites no Secret Story 10

A madrugada no Secret Story 10 ficou marcada por tensões e possíveis jogos de sedução. Hugo começou por partilhar com João e Sara que foi acordado com saltos e danças na cama, um momento que o deixou desconfortável.

No confessionário, o concorrente revelou que sente não estar a impor os limites que gostaria dentro da casa, deixando transparecer alguma frustração.

Pouco depois, Hugo chamou Ariana várias vezes, mas não obteve resposta. Mais tarde, em conversa com a Voz, confessou que já percebeu que a concorrente poderá ter “intenções” consigo e acredita que esteja com ciúmes da sua proximidade com Sara.

Entretanto, na sala, Catarina, Sara e Jéssica comentavam quais os rapazes mais bonitos da casa. Sara destacou Hugo como o mais engraçado, mas ressalvou que ainda o vê como “um bebé”.

Ainda assim, a concorrente revelou que Ariana estará interessada em Hugo e admitiu uma estratégia clara para provocar ciúmes: sentou-se ao lado do colega propositadamente e garantiu que voltará a fazê-lo.

Entre limites por definir, suspeitas de interesse e jogos emocionais, o Secret Story 10 continua a aquecer, com relações cada vez mais complexas e estratégicas dentro da casa mais vigiada do país.