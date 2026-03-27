Hugo revela quem é o seu «irmão» na casa e resposta surpreende

No Secret Story 10, durante o Especial, os concorrentes participam numa dinâmica em que recebem frases para completar e entregar a outro participante da casa. Num dos momentos, Hugo decide dirigir a sua mensagem a Ricardo João e completa a frase: “Gostava que soubesses que te vejo como um irmão”, acompanhando-a de várias palavras carinhosas dirigidas ao colega.

De seguida, Ricardo João recebe outra frase “Gostava que soubesses que o teu maior impacto é…”, e decide entregá-la a Sara, completando a mensagem e destacando o impacto que a concorrente tem dentro da casa.