No Secret Story 10, Hugo manifesta o seu desagrado por não ter sido salvo, mais uma vez, por Tiago. Sara e Liliana entram numa grande discussão onde trocam fortes acusações, tudo por causa de um vestido que Liliana ia emprestar à colega.
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Hugo revolta-se com Tiago por causa das nomeações: «Salvei-te três vezes e tu, zero»
No Secret Story 10, Hugo manifesta o seu desagrado por não ter sido salvo, mais uma vez, por Tiago. Sara e Liliana entram numa grande discussão onde trocam fortes acusações, tudo por causa de um vestido que Liliana ia emprestar à colega.
- Secret Story
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