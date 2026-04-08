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Sobre este vídeo

Hugo tenta desviar do seu próprio segredo

No Secret Story 10, depois da revelação do segredo de Jéssica, os concorrentes debatem sobre os restantes segredos que faltam. Durante o momento, Ricardo João diz que Hugo é agente secreto.

Recorde-se que o segredo do Hugo é: “Sou agente secreto do público”.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
ARIANA – 761 20 20 02
JÉSSICA – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 12

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10

 

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