Hugo tenta desviar do seu próprio segredo

No Secret Story 10, depois da revelação do segredo de Jéssica, os concorrentes debatem sobre os restantes segredos que faltam. Durante o momento, Ricardo João diz que Hugo é agente secreto.

Recorde-se que o segredo do Hugo é: “Sou agente secreto do público”.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 02

JÉSSICA – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 12

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10