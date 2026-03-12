«Ia-me custar muito»: Diogo abre o coração sobre a estratégia a adotar para proteger o segredo de Eva

No Especial do Secret Story 10, Diogo admite a Cristina Ferreira que lhe iria custar muito caso Eva tivesse que beijar alguém para proteger o segredo. Ao mesmo tempo, está em cima da mesa uma aproximação maior da sua parte a Ariana. O que incomoda Eva profundamente.

Esta semana, há cinco nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CATARINA – 761 20 20 04

DIOGO – 761 20 20 06

HUGO – 761 20 20 09

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

SARA – 761 20 20 18

