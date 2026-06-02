Icónica Voz revela segredo pessoal que ninguém sabe

No início do Especial, Cristina Ferreira tem uma conversa animada com a Voz do programa. O anfitrião acaba a revelar um segredo pessoal, que ninguém sabe. Um dos seus gostos culinários. Veja o momento.

Esta noite há salvação. Mas ainda pode votar.

São cinco os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

Veja, reveja e acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.