Icónica Voz revela segredo pessoal que ninguém sabe

No início do Especial, Cristina Ferreira tem uma conversa animada com a Voz do programa. O anfitrião acaba a revelar um segredo pessoal, que ninguém sabe. Um dos seus gostos culinários. Veja o momento.
Esta noite há salvação. Mas ainda pode votar.
São cinco os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
FLÁVIA - 761 20 20 08
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17
Veja, reveja e acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.