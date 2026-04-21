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Imagens do casting de Hugo mostram qual poderia ter sido o seu outro segredo

No “Dois às 10”, recebemos Hugo, o concorrente expulsa ontem do “Secret Story 10”. Após várias semanas intensas dentro da casa mais vigiada do país, o ex-concorrente fala sobre a sua passagem no reality show que acabou a poucos dias da grande final.

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