No “Dois às 10”, recebemos Jéssica Jeremias, que brilhou ao longo da sua participação no “Secret Story 10” e conquistou um impressionante 2.º lugar. Entre emoções, desafios e momentos inesquecíveis, partilha connosco a sua experiência dentro da casa mais vigiada do país e fala sobre o impacto desta aventura na sua vida.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Imagens do casting de Jéssica revelam detalhes da noite em que foi abandonada pelo pai
- Dois às 10
- Hoje às 11:48
Últimos vídeos
Últimos vídeos
04:49
Imagens do casting de Jéssica revelam detalhes da noite em que foi abandonada pelo pai
Hoje às 11:48
02:55
Afonso Leitão arrasa Leandro: «Não passa de uma galinha depenada»
Há 48 min
08:09
Falta de inteligência? Diana Dora no centro das acusações numa dinâmica
Há 53 min
08:39
Voz interrompe Nufla: «Ó menina deixe lá o rapaz falar»
Há 1h e 2min
04:40
Afonso Leitão pica Sara: «Engraxar sapatos é com ela»
Há 1h e 11min
02:56
Afonso Leitão ri-se na cara de Diana Dora: «Tenho cara de palhaça?»
Há 1h e 15min
03:59
Ariana passa-se com Afonso Leitão: «Tu achas que és quem!?»
Há 1h e 17min
09:01
«Começa logo a ofender»: Afonso Leitão e Diana Dora entram novamente em discussão
Há 1h e 21min
05:51
João Ricardo arrasa Afonso Leitão: «Foi um fantoche nas mãos do Miguel Vicente (...) e depois da Catarina Miranda»
Há 1h e 45min
05:22
Leandro atira: «A Marisa só levou mais 650 euros do que eu». Leomarte reage: «Mas saiu com o título de finalista»
Há 2h e 48min
09:10
Leandro confessa: «Achava que merecia ganhar e fiquei triste pelos portugueses não me terem entendido»
Há 2h e 49min
01:40
Sara e Afonso em bate-boca: «Para além de incoerente és mentiroso»
Há 3h e 10min
02:53
Afonso e Leandro aos gritos: «Ressabiado, dizia que ia ganhar e nem à final chegou (…) tem vergonha!»
Há 3h e 16min
02:38
Daniela acusa Leomarte e Flávia de traçarem plano para a ignorar e revela: «Houve uma situação»
Há 3h e 38min
04:55
Leandro é tema de conversa: «O pior dele acabou por se revelar (…) estragou-se no fim»
Há 3h e 40min
08:14
Ariana aponta: «Há gente que ficou com um melão de ela ter sido salva em primeiro»
Há 3h e 43min