No Dois às 10, conversamos com Tiago, o quarto classificado da décima edição do Secret Story. O ex-concorrente faz o balanço do jogo e conta como tem sido a adaptação à vida real. Vemos ainda pela primeira vez imagens do casting do músico.
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Imagens do casting de Tiago revelam história arrepiante: «Deu a vida por mim»
- Dois às 10
- Hoje às 11:54
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