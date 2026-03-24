No Secret Story 10, Ariana não consegue dormir e deita-se no sofá. João e Luzia apoiam a concorrente que diz sentir que o seu coração vai explodir. Diogo acaba por se levantar e isolar-se no jardim, onde desabafa que foi mesmo um burro. No confessionário, Ariana mostra-se fragilizada e, juntamente com João, critica a relação de Eva e Diogo. Horas depois, nasce mais um dia na Malveira… No jardim, Liliana comenta com João o mais recente enredo, dizendo que foi “jogo sujo” e que alguém que faz isto em televisão faz qualquer coisa…
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Imagens exclusivas! Com falta de ar, Ariana desespera durante a noite: «Parece que o meu coração vai explodir»
No Secret Story 10, Ariana não consegue dormir e deita-se no sofá. João e Luzia apoiam a concorrente que diz sentir que o seu coração vai explodir. Diogo acaba por se levantar e isolar-se no jardim, onde desabafa que foi mesmo um burro. No confessionário, Ariana mostra-se fragilizada e, juntamente com João, critica a relação de Eva e Diogo. Horas depois, nasce mais um dia na Malveira… No jardim, Liliana comenta com João o mais recente enredo, dizendo que foi “jogo sujo” e que alguém que faz isto em televisão faz qualquer coisa…
- Secret Story
- Ontem às 19:50
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