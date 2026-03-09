Imagens exclusivas: Ricardo João berra e pede para desistir do Secret Story

A cadeira quente continua e Norberto surge em defesa de Ricardo João e diz que Liliana não tem moral para falar porque também já lhe chamou a ele coisas menos bonitas. Liliana relembra a discussão que teve com Diana em que Norberto defendeu a postura de Diana em algo que não foi bonito. Hélder pica Norberto, relembrando que Liliana chamou peixeira a Diana. Os dois entram num bate boca, com Liliana a relembrar os nomes feios que lhe chamaram. Ana também ataca Ricardo João e diz que ele pode ser divertido, mas não rebaixando os outros, apontando alguns adjetivos que ele já usou em relação a si. Ricardo mostra-se bastante irritado e pede à Voz para ir ao confessionário porque quer sair do programa.