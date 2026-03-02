Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Imagens inéditas depois da gala! João completamente abalado com acusações de Catarina: «É mentira»

A história mal resolvida entre João e Catarina voltou a ganhar destaque na gala do Secret Story 10. O concorrente foi confrontado com imagens do casting da colega e não ficou em silêncio.

João e Catarina entraram na Casa com um passado em comum, mas decidiram esconder essa ligação dos restantes concorrentes. Apesar de terem vivido um alegado envolvimento amoroso antes do programa, optaram por fingir que não se conheciam, alimentando um dos enredos mais comentados desta edição.

O segredo de Catarina é «Um concorrente da casa partiu-me o coração», enquanto João guarda um trunfo totalmente diferente, «Sou o agente secreto do público». Nenhum conhece o segredo do outro, mas a tensão entre ambos começou finalmente a ganhar contornos mais evidentes.

Durante a gala, João foi chamado ao confessionário e confrontado com declarações feitas por Catarina no casting. O concorrente assistiu às imagens e reagiu de imediato, desmentindo parte do que foi dito. «Há partes que não são verdade (…) Estávamos a conhecer-nos», afirmou, rejeitando a ideia de que tenham assumido uma relação ou que tenha alimentado falsas expectativas.

João garantiu ainda que não foi ele quem terminou qualquer ligação. «Fomos os dois à nossa vidinha», sublinhou, procurando afastar responsabilidades pelo desfecho da história.

Visivelmente surpreendido com algumas das afirmações, o concorrente mostrou também preocupação com a pessoa que deixou fora da Casa, assegurando que não quer «causar tensão» no exterior. «Há muita coisa aqui que não bate certo», reforçou, deixando no ar que a versão apresentada por Catarina poderá não corresponder totalmente à sua realidade.

Já fora do direto, durante o intervalo da gala, João mostrou-se abalado com o que viu no confessionário e não conseguiu esconder as emoções, chamando a atenção dos colegas.

Com os segredos ainda por desvendar e emoções à flor da pele, o ambiente dentro da Casa promete aquecer nos próximos dias.

Acompanhe tudo o que acontece no Secret Story aqui

