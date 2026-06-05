Imparável! Leandro lança nova farpa picante a Pedro. E o concorrente perde a calma

No Secret Story – Desafio Final, Leandro lança uma farpa quente a Pedro: «O meu caroço é tão bom que dá para plantar e nasce outro abacate. Já o teu é tão oco que não sai nada. Já está murcha a coisa». O concorrente acaba por perder a calma e os dois envolvem-se numa troca de farpas sem fim.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

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