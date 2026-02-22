Imperdível! Catarina entra na casa e depara-se com algo que não esperava

Na gala de estreia do Secret Story 10, Catarina, nova concorrente do reality show, entra na casa e depara-se com algo que não esperava: um ex-amor seu está na casa.

Licenciada em Ciências da Comunicação, Catarina tem 29 anos e é natural de Vila do Conde. Já trabalhou num supermercado e ajuda no café da família.

Competitiva desde jovem, praticou várias modalidades desportivas. Tem personalidade forte e impulsiva e não tolera injustiças, sobretudo quando envolvem desigualdade de género. Acredita que este é o momento certo para entrar no Secret Story e sabe que será notada desde o primeiro dia.

