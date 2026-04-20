Imperdível. Cristina Ferreira brinca com Tiago: «Acabou de levar uma tampa em direto»

Durante o Especial do Secret Story 10 com Cristina Ferreira, os concorrentes são confrontados com uma VT. Trata-se de imagens da aproximação de Eva e Tiago. Ana afirma que o concorrente se está a «derreter». Eva afirma « Durante o Especial do Secret Story 10 com Cristina Ferreira, os concorrentes são confrontados com uma VT». Cristina brinca com as palavras de Eva «acabou de levar uma tampa em direto». Tiago assume estar cada dia com mais vontade de conquistar a concorrente.