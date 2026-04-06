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Imperdível. «Estás a dar a entender...»: Eva revolta-se com Diogo

No Secret Story 10, no alpendre, Eva e Diogo têm conversa sobre a relação e o que aconteceu dentro e fora da casa. Eva mostra-se revoltada com as atitudes do ex-namorado.

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