Implacável. Inês Morais posiciona-se do lado de Catarina Miranda: «Falei com a Catarina e se fosse eu se calhar ia mais longe....»

No Secret Story - Desafio Final, Inês Morais pronunciou-se perante a mais recente polémica da relação entre Catarina Miranda e Afonso Leitão. Depois de ter falado com a colega, Inês assume que a situação foi grave e que talvez no seu lugar poderia fazer pior.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

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