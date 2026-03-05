Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Implacável. Sara arrasa Diana Dora: «Não repitas a justificação, muda a atitude»

No Secret Story 10, Sara arrasa Diana Dora porque, na sua opinião, a concorrente insiste em justificar-se da prestação que teve até então, em vez de mudar de atitude.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
PEDRO – 761 20 20 15
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!

Diana Dora abre o coração e fala abertamente de mudança de postura
Francisco Monteiro "obrigado" a pagar milhares de euros após ser vítima de burla: «Farto de ser roubado»

A ferver. Dinâmica da coreografia começa com uma discussão entre Diana Dora e Hugo
«Eu não sou uma planta»: Diogo desabafa com Eva e assume sentir-se injustiçado
Completamente fora de si. Diogo "explode" após receber nomeação direta: «Só me apetece partir tudo»

«Antidepressivos» e «vergonha de sair de casa»: Ex-noivo Zé conta tudo sobre a separação com Liliana Oliveira

Fazia swing e tinha três namoradas quando entrou no Secret Story. Hoje só tem olhos para uma mulher

Profissão de Sara do Secret Story é tudo menos aquilo que se esperava. Conheça a história da concorrente

O impressionante antes e depois. Sara do Secret Story passou por mudança radical antes de entrar na casa

Lembra-se de Rúben Nave? Há 13 anos participou no Secret Story, agora é capaz de não o reconhecer

«Debaixo dos lençóis é perigoso»: Noite escaldante agita a casa... e há quem "peça" o sinal de consentimento

Não sabe o que fazer para o jantar? Cristina Ferreira mostra-lhe como fazer um brilharete num minuto

Pesquisas disparam no Google. Há uma pergunta que todos fazem sobre João

Gritos sem fim! Vânia Sá mostra momento de pânico com a filha bebé: «Ai meu Deus, Leonor!»

De luto e devastada, comentadora do Secret Story faz partilha arrepiante: «Hoje foi por ti»

Katia Aveiro mostra foto nunca antes vista de quando pesava 118 kgs: e a transformação física impressiona

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky
Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam
À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
Gritos sem fim! Vânia Sá mostra momento de pânico com a filha bebé: «Ai meu Deus, Leonor!»

Vânia Sá vive momento de aflição com a filha Leonor
De luto e devastada, comentadora do Secret Story faz partilha arrepiante: «Hoje foi por ti»

Katia Aveiro mostra foto nunca antes vista de quando pesava 118 kgs: e a transformação física impressiona

Viralizou com anúncio da gravidez. Agora revela o sexo do bebé e é inesperado: «Parece que me enganei»

De luto e devastada, comentadora do Secret Story faz partilha arrepiante: «Hoje foi por ti»

Katia Aveiro mostra foto nunca antes vista de quando pesava 118 kgs: e a transformação física impressiona

Francisco Monteiro "obrigado" a pagar milhares de euros após ser vítima de burla: «Farto de ser roubado»

Segundo filho? Maria Botelho Moniz surpreende com revelação inédita

Completamente fora de si. Diogo "explode" após receber nomeação direta: «Só me apetece partir tudo»

"É um desejo dos dois": Solange Tavares e Nelson Fernandes fazem revelações sobre o casamento

Marta Cardoso explica invulgar decisão: "Não me fazem falta"

Francisco Monteiro não cala a revolta: "Soluções? Pagar 1500 euros. Estou farto de ser roubado"

Ser novamente mãe? Maria Botelho Moniz responde e deixa garantia!

Marcia Soares faz confidência que envolve Francisco Monteiro: "Estou mesmo muito orgulhosa"

