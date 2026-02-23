VÍDEO SEGUINTE
Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»

No Secret Story 10, Sara aproveitou a cadeira quente para provar aos colegas que não tem medo de nada. Implacável, a concorrente assumiu ter entrado neste desafio sem receios e pronta para dar tudo de si. Veja o vídeo.

01:25

02:37
01:41

01:34
04:17

01:22
11:27

00:55
06:08

00:41
01:26

00:34
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Ontem às 22:00
06:08

Hoje às 00:41
Marisa e Pedro Jorge brilharam na gala TVI. Mas foi o vestido dela que roubou as atenções

Ontem às 03:35
11:27

Hoje às 00:55
Célia do primeiro Big Brother está de luto. A mensagem de despedida está a comover as redes sociais

Ontem às 18:18
Déjà-vu no Secret Story? Casal separa-se à porta e faz reviver o momento de Liliana Oliveira e Zé Pedro

Há 3 min
Uma fração de segundos chegou para estas duas concorrentes se pegarem na Estreia do Secret Story e o momento não deixou ninguém indiferente

Há 1h e 1min
Este é o maior segredo do Secret Story. Conheça a história de vida de cada novo concorrente

Há 1h e 58min
Quem é a Luzia concorrente do Secret Story? Tem um talento inacreditável com a música «bombaaaa»

Há 2h e 59min
Dois casais, um caso do passado e dois voluntários a falsos namorados: Os pontos altos da estreia do Secret Story

Hoje às 00:46
Márcia Soares confirma apoio de Francisco Monteiro na sua nova aventura

16 jan, 12:04
Cadeira quente em estúdio! Ana Cristina e Fábio pegam-se por causa de Liliana: «Eu nunca disse isso»

31 dez 2025, 18:44
Ex-concorrentes discutem postura de Liliana com Fábio e Zé: «Passado uma semana, enfiou-se na cama...»

31 dez 2025, 18:40
«Se ela fica assim por um perfume, acho que era perigosíssimo...»: Marisa Susana lança farpa a Marisa

31 dez 2025, 18:05
«Palavras de calibre tão baixo»: Fábio implacável após discussão de Liliana e Pedro sobre o ex-noivo Zé

31 dez 2025, 17:35
O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

Ontem às 20:17
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
00:51

Ontem às 19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Ontem às 19:10
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
00:29

Ontem às 18:45
Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

Ontem às 09:30
O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

Ontem às 20:17
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
00:51

Ontem às 19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Ontem às 19:10
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
00:29

Ontem às 18:45
Célia do primeiro Big Brother está de luto. A mensagem de despedida está a comover as redes sociais

Ontem às 18:18
«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia
02:44

20 fev, 23:29
Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas
22:08

20 fev, 16:04
Recrutas surpreendem os Instrutores e o Comandante com dedicatórias e Maria Botelho Moniz emociona todos com discurso de peso
09:56

19 fev, 22:28
«Juntos uma vez, juntos para sempre»: O maravilhoso discurso final do Comandante Moutinho
05:38

19 fev, 16:39
Um dos momentos mais arrepiantes da 1ª Companhia. Instrutor Marques despede-se dos recrutas com forte dedicatória e 50 flexões
03:22

19 fev, 16:28
"Que doloroso é escrever estas palavras": Célia Ferreira, do "Big Brother", recebe triste notícia!

Ontem às 13:34
Marta Cardoso recorda fase conturbada: "Não conseguia dormir"

20 fev, 15:45
Ex-concorrente do «Big Brother» toma decisão importante: «Chorei pela coragem que tive»

20 fev, 14:34
O que muitos querem saber: Marta Cardoso faz revelações sobre Zé Maria!

20 fev, 13:29
Em dia especial, Marcia Soares abre o coração: "Serei sempre grata"

20 fev, 11:52
