No Secret Story 10, Sara aproveitou a cadeira quente para provar aos colegas que não tem medo de nada. Implacável, a concorrente assumiu ter entrado neste desafio sem receios e pronta para dar tudo de si. Veja o vídeo.
Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»
- Secret Story
- Hoje às 01:20
