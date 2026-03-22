VÍDEO SEGUINTE Sobre este vídeo Inacreditável: Eva acorda e depara-se com ondulações matinais de Ariana e Diogo No Secret Story 10, Eva acorda e depara-se com ondulações de Ariana e Diogo, a concorrente não consegue desviar o olhar. Secret Story Hoje às 10:00 Últimos vídeos Últimos vídeos 03:02 Inacreditável: Eva acorda e depara-se com ondulações matinais de Ariana e Diogo Hoje às 10:00 03:05 Momento insólito no jardim: Ariana no colo de Diogo, enquanto Eva observa ao lado de João Hoje às 11:40 09:12 Em conversa com Sara, Hugo faz garantias: «Não quero namorar nem ter uma relação» Hoje às 11:22 06:03 Sara não percebe as promessas de Hugo sobre uma vida a dois: «Sou emocionado» Hoje às 11:20 05:25 Após conversa profunda com Eva, Diogo corre para os braços de Ariana e recebe carícias Hoje às 11:05 01:53 Visivelmente abalada, Eva confessa: «Não aguentavas metade do que estou a aguentar» Hoje às 11:04 04:05 Diogo garante à namorada que nada aconteceu com Ariana «Estás segura» Hoje às 11:01 02:04 Cena de ciúmes: Diogo incomodado com a aproximação da namorada a João Hoje às 10:58 01:32 Mentiras? Diogo garante a Eva que dorme afastado de Ariana Hoje às 10:54 04:40 O momento: Diogo conta a sua versão a Eva. Será que coincide com a realidade? Hoje às 10:51 05:52 Eva faz pergunta arrebatadora e a resposta surpreende: «Queres perder-me?» Hoje às 10:50 05:52 Eva perde a cabeça e Diogo não tem dúvidas de que a namorada é «Psicopata» Hoje às 10:46 05:52 Tudo em pratos limpos: Eva afirma que vai confrontar ariana como «irmã» de Diogo Hoje às 10:45 05:52 Revoltada: Eva replica os movimentos que Diogo faz com Ariana Hoje às 10:43 04:26 Inédito: Diogo justifica-se e faz cena de ciúmes a Eva por causa de João Hoje às 10:40 03:00 Após manhã agitada com Ariana, Diogo muda-se para a cama de Eva e a concorrente revolta-se Hoje às 10:35